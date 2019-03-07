Лидер президентской гонки на Украине заявил о сфабрикованных против него делах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что против него и его компании «Квартал 95» завели уголовное дело об отмывании денег. Об этом говорится в видеообращении шоумена в Facebook.

«Депутат из фракции с названием из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня», — продолжил он, не уточняя, о какой политической силе идет речь. По официальным данным, на Украине существует 11 партий, чье название подходит под описанный им критерий.

Зеленский отметил, что знает, в чем еще его публично собираются обвинить. «Я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. Это уже предел», — подчеркнул кандидат. По его словам, «специальные люди» также собираются установить в самопрозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) билборды с его портретом, и все это делается с целью оказать на него давление.

Официально Служба безопасности Украины (СБУ) или МВД страны не сообщали о возбуждении уголовных дел против шоумена.

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28 февраля Зеленский пообещал в случае победы отправить в тюрьму Порошенко и сделать так, чтобы ни один «клептократ» не избежал ответственности за украденное у народа.

По данным мониторинга электоральных настроений жителей Украины за февраль, проведенного социологической группой «Рейтинг», большинство избирателей готовы проголосовать за Зеленского (25,1 процента). Второе место поделили между собой действующий глава государства Петр Порошенко (16,6 процента) и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (16,2 процента). Аналогичные результаты показал и Центр Разумкова.

24 января Зеленский вышел из состава владельцев кипрской фирмы Green Family Ltd. после скандала, возникшего вокруг его кинокомпании. Выяснилось, что Green Family Ltd., являясь соучредителем «Квартал 95», также числится как учредитель российской фирмы «Грин Филмс», получавшей средства от Минкульта. Таким образом, кандидат в президенты Украины оказался косвенно связан с российским бизнесом.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В них примет участие рекордное количество кандидатов — 42.

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