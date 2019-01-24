Метящий в президенты Украины шоумен избавился от бизнеса в России

Шоумен Владимир Зеленский, заявивший о своем желании участвовать в выборах президента Украины, вышел из состава владельцев кипрской компании Green Family Ltd., которая имеет связи с российскими фирмами. Об этом сообщает ТСН.

«Я пообещал — я сделал. И мне для этого пять лет ждать не надо», — заявил Зеленский.

Журналисты выяснили, что эта компания принесла владельцу прибыль в размере 13 миллионов долларов. По словам представителей команды Зеленского, эти деньги являются авторскими отчислениями за снятые до начала военных действий в Донбассе кинокартины.

21 января сообщалось, что Министерство культуры России выделило российской кинокомпании «Грин Филмс» 35 миллионов рублей в 2017 году. Учредителем фирмы является Green Family Ltd., которая, в свою очередь, также является соучредителем ООО «Квартал 95» на Украине.

Ранее стало известно, что Зеленский числится одним из конечных бенефициаров кипрской Green Family Ltd и, таким образом, связан с кинобизнесом в России.

20 января Зеленский заявил, что избавится от бизнеса в России. По его словам, он пока не может выйти из российской компании из-за условий контракта, заключенного на десять лет, однако может покинуть кипрскую фирму.

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