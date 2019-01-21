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Россия выделила миллионы рублей кинокомпании кандидата в президенты Украины

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Министерство культуры России выделило 35 миллионов рублей кинокомпании «Грин Филмс», совладельцем которой является кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Об этом в понедельник, 21 января, сообщает телеканал «Настоящее время» со ссылкой на документы реестра субсидий федерального бюджета РФ.

Компания получила указанные средства еще в 2017 году. Отмечается, что Минкульт направил деньги на производство фильма «Вниз».

Ранее стало известно, что у украинского комика, собравшегося выдвигаться на пост президента страны, обнаружили бизнес в России. Шоумен является одним из конечных бенефициаров кипрской фирмы Green Family Ltd — учредителя компаний «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филм», занимающихся производством кино и телевизионных передач.

20 января Зеленский заявил, что избавится от бизнеса в России. По его словам, он пока не может выйти из российской компании из-за условий контракта, заключенного на десять лет, однако может покинуть кипрскую фирму.

О своем намерении принять участие в президентских выборах Владимир Зеленский рассказал в новогоднем обращении к украинцам на телеканале «1+1». Избирательная кампания стартовала 31 декабря 2018 года.

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