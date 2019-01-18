У претендента на пост президента Украины нашли бизнес в России

У украинского шоумена Владимира Зеленского, собравшегося выдвигаться на пост президента страны, нашли бизнес в России. Об этом говорится в расследовании программы «Схемы», которую совместно выпускают «Радио Свобода» и телеканал «UA:Перший». Запись программы доступна на YouTube.

Журналисты утверждают, что учредителем российских компаний «Вайсберг Пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин Филмс» является кипрская фирма Green Family Ltd, которая в свою очередь также является соучредителем ООО «Квартал 95» на Украине. Все три компании занимаются производством кино-, видеофильмов и телевизионных программ.

Владимир Зеленский указан как один из конечных бенефициаров Green Family Ltd. С 2014 по 2017 годы российские компании фирмы заработали 350 миллионов гривен.

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Сам Зеленский отверг наличие у студии «Квартал 95» связей с российским бизнесом. На своей странице в Facebook он опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его компания работает только на Украине. «Мы не работаем в России после того, что она сделала с Украиной. Мы туда не ездим, мы там не выступаем, на меня там даже заведено уголовное дело из-за того, что я и компания "Квартал 95" помогали нашей армии финансами», — сказал шоумен.

Он уточнил, что его студия имеет развитый международный бизнес. «Мы торгуем интеллектуальными правами. Деньги от роялти, от продажи этих прав, поступают на разные западные компании. Оттуда эти деньги возвращаются в Украину. Мы работаем только в нашей стране. И будем работать только у нас», — подытожил Зеленский.

31 марта пройдут очередные выборы президента Украины. 2 февраля Порошенко должен объявить о выдвижении на второй срок. Он занимает лишь четвертую строчку в рейтинге возможных кандидатов — его готовы поддержать 11,3 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко, свой голос за нее готовы отдать 19,3 процента респондентов. На втором месте — шоумен Владимир Зеленский (12,9 процента), тройку лидеров замыкает Юрий Бойко — 11,3 процента.

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