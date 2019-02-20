Зеленский возглавил президентскую гонку на Украине

Шоумен Владимир Зеленский возглавил тройку лидеров в президентской гонке на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

По результатам февральского опроса Центра Разумкова, в рейтингах лидируют Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. За Зеленского планируют проголосовать 17,5 процента всех респондентов (среди тех, кто намерен прийти на выборы — 19 процентов). У Порошенко и Тимошенко примерно равные шансы выйти во второй тур. Действующего главу государства готовы поддержать 13,1 процента (16,8 процента от тех, кто примет участие в голосовании), экс-премьера — 11,5 процента и 13,8 процента соответственно.

Лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко готовы поддержать 5,9 процента всех респондентов и 7,3 процента тех, кто придет на выборы; одного из лидеров «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрия Бойко — 6,3 процента и 7,1 процента соответственно; лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 4,3 процента и 4,8 процента.

Рейтинг остальных кандидатов составляет менее трех процентов.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В них примет участие рекордное количество кандидатов — 44.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!