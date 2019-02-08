За пост президента Украины поборется рекордное число кандидатов

Число кандидатов на выборах президента Украины станет рекордным за все время независимости. Об этом сообщает ТАСС.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины зарегистрировали 44 претендента на президентский пост. Всего документы подал 91 человек. Обе цифры стали рекордными за все время украинской независимости.

К примеру, на президентских выборах 2014 года было зарегистрировано 23 кандидата из 26 претендентов. Предыдущий рекорд принадлежал избирательной кампании 2004 года: тогда из 26 претендентов до выборов допустили 24 кандидата.

Прием документов в ЦИК завершился в прошлое воскресенье, 3 февраля. По законодательству, у комиссии было пять дней на проверку документов и выработку итогового решения по допущенным до выборов претендентам.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта. По данным проведенного социологической группой «Рейтинг» опроса, Юлия Тимошенко занимает второе место в рейтинге кандидатов в президенты Украины: ее готовы поддержать 18,2 процента тех, кто намерен проголосовать и определился со своим выбором. Лидером рейтинга стал шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский (19 процентов), третье место досталось президенту Порошенко (15,1 процента).

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