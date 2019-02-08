Россия отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева

Представители России отправятся наблюдать за выборами на Украине несмотря на запрет Киева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным собеседника издания, первые российские наблюдатели приедут на Украину 11 февраля. Кристина Богданова и Елизавета Борисова будут представлять Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Источник отмечает, что женщины были выбраны не случайно: мужчинам с большой вероятностью откажут во въезде на Украину из соображений безопасности. Помимо этого обе девушки — сотрудницы неправительственных организаций. Богданова представляет Российский фонд свободных выборов, Борисова — Российский общественный институт избирательного права.

Собеседник издания подчеркнул, что эта ситуация — тест для украинской власти, БДИПЧ и Запада. «Посмотрим, закроют ли они глаза на нарушение демократических процедур или примут меры, чтобы Киев вернулся к выполнению международных обязательств»,— сказал источник.

7 февраля США и ОБСЕ призвали Украину пересмотреть свое решение и допустить наблюдателей из России на выборы. В ОБСЕ считают, что такая позиция противоречит правилам миссии и не способствует укреплению демократических институтов в стране.

МИД Украины и президент страны Петр Порошенко неоднократно заявляли, что не пустят на выборы российских представителей. По мнению украинской стороны, представители «страны-агрессора» не имеют права наблюдать за выборами даже в составе международной миссии ОБСЕ.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказалось 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

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