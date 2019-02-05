Порошенко отказался пускать на выборы наблюдателей из России

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы «Свобода слова», что не пустит на выборы наблюдателей из России. Запись выпуска доступна на YouTube-канале ICTV.

Порошенко пообещал отдать соответствующий приказ пограничной службе страны. Он заверил, что российские наблюдатели не попадут на Украину даже в составе международной делегации от ОБСЕ.

В ходе программы первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала, что в парламент будет внесен законопроект, направленный на защиту выборов от российских наблюдателей. «Очевидно, мы не допустим, чтобы те, кто воюет против Украины были тут наблюдателями. Мы предлагаем закрепить это в украинском законодательстве», — сказала Геращенко.

В начале января министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ведомство не будет регистрировать российских наблюдателей на президентские выборы. По его мнению, такая мера необходима, потому что речь идет о «стране-агрессоре».

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

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