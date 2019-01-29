Порошенко объявил о походе на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства, запланированные на март. С таким заявлением украинский лидер выступил на форуме «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем», проходящем в Международном выставочном центре Киева во вторник, 29 января. Трансляцию мероприятия на YouTube ведет телеканал «Прямой».

«Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение еще раз баллотироваться на должность президента Украины», — указал Порошенко.

Глава государства обратился к избирателям за мандатом на то, чтобы «гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции, нашей независимости». «Чтобы восстановить территориальную целостность страны и принести выгодный Украине мир. Чтобы завершить построение сильного успешного государства», — обозначил Порошенко свои цели.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Занимающий пост главы государства с 2014 года Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Согласно результатам проведенного Институтом анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций социологического исследования, опубликованного 28 января, Порошенко делит третье место в рейтинге возможных кандидатов с Юрием Бойко — каждого из них готовы поддержать по 11,9 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать 20,2 процента избирателей, на втором месте Владимир Зеленский с 12,5 процента.

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