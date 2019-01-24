Порошенко предостерег Украину от судьбы Венесуэлы

На Украине может повториться ситуация, сложившаяся к текущему моменту в экономике Венесуэлы, если в этой стране начнут проводить эксперименты с установлением нерыночных цен на ряд товаров. С таким заявлением в четверг, 24 января, на «Украинском завтраке» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе выступил президент Украины Петр Порошенко. Слова украинского лидера приводит «Укринформ».

«У нас существует очень большая опасность популизма. Тем, кто не понимает, что это значит, скажу — это заявлять, что на определенные продукты для людей у нас будет фиксированная цена, ниже рыночной. Это то, что [бывший президент Венесуэлы Уго] Чавес и [нынешний глава государства Николас] Мадуро делали в Каракасе», — сказал украинский лидер.

Комментируя события, произошедшие 23 января в южноамериканской стране, Порошенко подчеркнул, что «миллионы венесуэльцев сказали "нет" Мадуро и "нет" популизму». «Сила Украины — в необратимости реформ. Мы остаемся преданными реформам и привлечению иностранных инвестиций. Любые эксперименты с популистскими мерами не появятся в нашем экономическом путеводителе», — добавил он.

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«Мы хотим построить здоровую западную экономику на основе предпринимательства, малых и средних предприятий. Мы не хотим возвращаться к централизованной экономике. Западный уровень жизни требует западной экономики. Стиль правления Мадуро приносит результаты Мадуро», — цитирует президента Украины «Левый берег».

ЛІГАБізнесІнформ отмечает, что присутствующие на «Украинском завтраке» решили, что Порошенко имел в виду лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, поскольку та неоднократно заявляла о планах снизить цену на газ для населения в случае избрания ее президентом Украины. Сама же политик сочла, что эти слова Порошенко ее не касаются. Если бы президент Украины хотел сравнить ее с кем-то, «то сравнил бы», подчеркнула лидер «Батькивщины».

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. По предварительным данным, во время них при столкновениях с полицией погибли как минимум четыре человека.

Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия это сделать отказалась.

После этого избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил США в попытке провести государственный переворот в стране. Он разорвал все дипломатические отношения с Вашингтоном и дал представителям США 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

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