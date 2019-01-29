Агитация Порошенко обойдется Украине в шесть миллиардов гривен

На предвыборную программу действующего президента Украины Петра Порошенко потратят более шести миллиардов гривен из бюджета. Об этом говорится в журналистском расследовании программы «Грошi». Сюжет доступен на YouTube.

Журналисты сообщают, что предвыборный штаб Порошенко тратит около четырех тысяч гривен на работу каждого агитатора. Средства на оплату их труда берутся из государственного бюджета. За весь период избирательной кампании на них потратят около пяти миллиардов гривен.

Еще миллиард гривен планируется выделить на монетизацию субсидии на оплату ЖКУ. В месяц перед выборами граждане Украины получат их в наличной форме примерно по тысяче гривен на каждого, кому полагается эта льгота.

По прогнозам аналитиков, это подстегнет инфляцию на Украине. Журналисты «Грошей» называют это решение прямым подкупом избирателей и утверждают, что Порошенко «за любую цену хочет купить себе выход во второй тур».

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Занимающий пост главы государства с 2014 года Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Согласно результатам социсследования, проведенного Институтом анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций, Порошенко делит третье место в рейтинге возможных кандидатов с Юрием Бойко — каждого из них готовы поддержать по 11,9 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать 20,2 процента избирателей, на втором месте Владимир Зеленский с 12,5 процента.

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