Беглый украинский депутат рассказал о молитвах Порошенко иконе со своим ликом

Президент Украины Петр Порошенко молится иконе со своим собственным ликом, заявил бывший депутат Верховной Рады Александр Онищенко, находящийся на данный момент в Испании. Об этом сообщает НТВ.

«Я был у него дома. У него там своя собственная церковь. В этой церкви находится икона, где он отображен в роли святого. Он заходит в церковь и молится сам себе», — сказал Онищенко.

Бывший депутат добавил, что Порошенко «нашел финансовый подход с патриархатом в Турции».

Перед выборами президент Украины планирует заниматься подкупом избирателей, «конкретно подводит всех под уголовное дело», считает Онищенко. «Положить миллиард кэша на выборы для него — как инвестиция в самого себя», — заявил экс-депутат, который утверждает, что сам раньше покупал голоса в Верховной Раде для Порошенко.

Онищенко добавил, что глава украинской ЦИК — человек Порошенко, они вместе встречали новый год в резиденции главы государства.

Петр Порошенко активно участвовал в создании новой Православной церкви Украины (ПЦУ) и получении от Вселенского патриархата томоса об автокефалии. Получение Украиной автокефалии президент называл победой над московскими демонами.

Онищенко покинул Украину в 2016 году после обвинений в мошенничестве с газовыми контрактами и хищении 100 миллионов евро.

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