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Порошенко прокомментировал возможность захвата храмов фразой «всему свое время»

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Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал опасения захвата храмов после создания в стране новой церкви. Видеозапись передачи «Рождественские встречи с президентом» опубликована на YouTube.

«Когда кое-кто ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача… Нет. Всему свое время. Не нужно ускорять. Мы дали возможность всем сделать свой выбор», — сказал глава государства.

По словам Порошенко, чтобы понять, чем отличаются между собой украинские церкви, стоит поехать на фронт и пообщаться с капелланами.

«Они не понимают, что у них были шансы. Шансы обратиться к [президенту России Владимиру] Путину и обеспечить освобождение наших заложников, которые находятся в подвалах Донецка», — подчеркнул украинский лидер, очевидно имея в виду позицию Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Тотальное бездействие в отношении украинских моряков, трое из которых были тяжело ранены, трое травмированы в результате штурма и агрессии против нас. Это разность церквей, разность подходов», — отметил глава государства.

6 января Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины (ПЦУ), об учреждении которой было объявлено 15 декабря 2018 года на объединительном соборе в Киеве. В октябре Вселенский патриархат отменил собственный указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Русская православная церковь объявила Варфоломея раскольником.

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