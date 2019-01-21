Филарет нашел способ забрать Киево-Печерскую Лавру

Бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ныне почетный патриарх ПЦУ Филарет рассказал, как Украина может Киево-Печерскую и Почаевскую Лавры, принадлежащие УПЦ Московского патриархата. По его словам, существует определенная юридическая схема. Об этом он сообщил телеканалу ТСН.

«Насилие мы отвергаем сразу, только законные методы. Рада приняла механизм, как общество может перейти в новую церковь. Они должны, согласно закону, собрать братию. Они должны перерегистрироваться в Русскую православную церковь, а они не захотят. Тогда они лишатся права юридического лица, а без него — еще многого другого», — сказал он.

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Филарет добавил, что Киево-Печерская Лавра должна принадлежать украинской церкви, а не российской, так как это украинская святыня.

7 января патриарх Филарет объявил, что Православная церковь Украины (ПЦУ) недавно получившая автокефалию, рано или поздно станет самостоятельным патриархатом. Он также выразил мнение, что после получения томоса большая часть православных церквей, в том числе и Русская православная церковь (РПЦ), войдет в евхаристическое общение с ПЦУ, «потому что другого пути нет».

Константинопольский (вселенский) патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января. Церемония вручения документа главе церковной структуры Епифанию прошла на следующий день. В ПЦУ вошли представители преимущественно неканонических структур — УПЦ КП, а также Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать как итоги объединительного собора, так и правомерность томоса.

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