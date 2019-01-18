Новая украинская церковь провозгласила независимость от Константинополя

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ не подчиняется Вселенскому патриархату. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает «Укринформ».

«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю. Это неправда», — сказал Епифаний на церемонии открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах.

Томос «четко показывает», что ПЦУ является «независимой автокефальной святейшей церковью Украины», утверждает митрополит. «Мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей», — заявил Епифаний, выразив надежду на то, что в скором времени ПЦУ получит признание от других церквей.

Согласно тексту томоса, ПЦУ должна решать все «значительные вопросы» через Константинополь, не может создавать свои структуры за пределами страны и самостоятельно производить миро для богослужений.

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Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ 5 января, а на следующий день вручил его Епифанию в соборе Святого Георгия в Стамбуле. 15 декабря 2018 года в Киеве состоялся объединительный собор, который провозгласил создание Православной церкви Украины и выбрал ее главой Епифания. Его называют приближенным к Филарету — лидеру созданной в 1990-х годах Украинской православной церкви Киевского патриархата. От канонической Украинской православной церкви Московского патриархата на собор пришли только два человека.

11 октября Вселенский патриархат решил отменить свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве и снял анафему с Филарета и лидера еще одной непризнанной религиозной организации (УАПЦ) Макария. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем и объявила Варфоломея раскольником.

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