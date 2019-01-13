Потребовавшего у РПЦ «показать томос» Порошенко осадили

Российская православная церковь (РПЦ) и Константинопольский патриархат не получали томосы, поскольку они были созданы на основании решения соборов. Об этом в Facebook написал замглавы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви (УПЦ) МП протоиерей Николай Данилевич.

«Если президент Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он для начала предложил бы самому Константинопольскому патриархату показать свой томос? Раз он дал томос Украине, есть ли он у него?» — ответил Данилевич. По его словам, «не томосом единым живо православие»: в древние времена церкви основывались решением церковных соборов, как в случае с Константинопольским патриархатом.

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Он пояснил, что РПЦ получила автокефальный и патриарший статус в 1589 году от Константинопольского патриарха Иеремии II, а в 1593 году это решение было утверждено всеправославным собором в Константинополе. Данилевич пишет, что ни одна из древних церквей не имеет томоса, поскольку в церковной практике они появились в XIX веке.

Слова Порошенко прокомментировал и представитель РПЦ, который на условиях анонимности пообщался с изданием RT. Он обратил внимание на вмешательство президента в дела церкви и посчитал, что это не принесет ничего хорошего украинскому государству. «Заявления этого политического лидера оставляют впечатление, что он, вероятно, считает себя религиозным лидером, который вправе ставить вопросы, которые относятся к сугубо религиозной сфере», — отметил он.

Ранее 13 января украинский лидер засомневался в каноничности РПЦ и предложил ей показать свой томос. «Вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они [РПЦ] сами разберутся, покажут томос. А где их томос? Сталиным подписан?» — заявил он. Порошенко добавил, что никто не вправе определять, какие церкви канонические, а какие — нет.

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