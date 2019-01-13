Порошенко захотел передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе со свой супругой Мариной посетил храм Спаса на Берестове. Об этом сообщает Страна.ua.

По информации издания, украинский лидер пообещал эту церковь Константинопольскому патриархату в обмен на Томос.

Храм XI века входит в комплекс Киево-Печерской Лавры. В 1157 году здесь был похоронен князь Юрий Долгорукий, который считается основателем Москвы.

В настоящее время храм не используется для службы. Уже 18 лет в нем идут реставрационные работы.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей подписал Томос (указ) об автокефалии образованной 15 декабря ПЦУ. 9 января свои подписи под томосом поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!