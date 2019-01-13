Порошенко возгордился снимающей московское ярмо Украиной

Украинская независимость стала крепче после получения Православной церковью Украины (ПЦУ) автокефалии. Об этом в воскресенье, 13 января, заявил президент республики Петр Порошенко в своем Twitter-аккаунте.

По словам президента, новая церковь стала «духовным фундаментом» украинского государства, а ее создание — важным шагом на пути по завоеванию страной независимости. «Это не завершение, а только начало», — пояснил украинский лидер.

При этом Порошенко подчеркнул, что уже никто не способен остановить Украину и украинцев, которые «снимают ярмо московской церкви и московской империи».

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Ранее в январе Порошенко заявил, что Украина идет правильной дорогой. «Поэтому так корчит Кремль от нашей автокефалии. И это дополнительный аргумент, что мы движемся в правильном направлении», — пояснил он.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей подписал Томос (указ) об автокефалии образованной 15 декабря ПЦУ. 9 января свои подписи под томосом поставили все члены Святейшего Синода Вселенского патриархата.

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