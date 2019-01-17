Верным патриарху Кириллу украинцам решили дать российские паспорта

Украинским христианам, сохранившим верность Украинской православной церкви Московского патриархата, могут выдать российские паспорта. Об этом в четверг, 17 января, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова.

«В сложившейся ситуации Россия готова защитить людей, преследуемых, в том числе, на Украине по религиозным мотивам, путем предоставления убежища и гражданства», — сказал Гаврилов по итогам встречи с муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном в Дамаске.

Депутат напомнил, что «православная вера и традиционные духовные ценности» играют важную роль скрепы для российского общества, и подчеркнул, что объединение христиан с мусульманами является фактором силы, а не слабости.

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Сирийский муфтий, в свою очередь, назвал события, связанные с церковным расколом на Украине, попыткой «разорвать Россию» и предупредил об опасности использования религии в политических целях, как в случае с исламом.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Указ об этом (томос) был привезен на Украину.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

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