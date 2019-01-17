Россия
 
Последние новости
Россия обвинила Белоруссию в миллионных потерях
Нурмагомедов отказал Макгрегору в реванше
Сириец нашел убежище в Европе, подготовил теракт и сел
Ненадежные наручники позволили участникам банды GTA напасть на конвой
Врачи спасли пациента от смерти с помощью 15 банок пива
Избившую пятиклассницу завуча отстранили от работы
Юбка из 90-х вновь стала модной
Россия обвинила Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Во французском университете прогремели взрывы
Предсказано полное исчезновение кофе
Новости партнеров

Верным патриарху Кириллу украинцам решили дать российские паспорта

Перейти в «Мою Ленту»
Сергей Гаврилов

Украинским христианам, сохранившим верность Украинской православной церкви Московского патриархата, могут выдать российские паспорта. Об этом в четверг, 17 января, передает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергея Гаврилова.

«В сложившейся ситуации Россия готова защитить людей, преследуемых, в том числе, на Украине по религиозным мотивам, путем предоставления убежища и гражданства», — сказал Гаврилов по итогам встречи с муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном в Дамаске.

Депутат напомнил, что «православная вера и традиционные духовные ценности» играют важную роль скрепы для российского общества, и подчеркнул, что объединение христиан с мусульманами является фактором силы, а не слабости.

Сирийский муфтий, в свою очередь, назвал события, связанные с церковным расколом на Украине, попыткой «разорвать Россию» и предупредил об опасности использования религии в политических целях, как в случае с исламом.

В начале января Вселенский (Константинопольский) патриарх Варфоломей предоставил автокефалию образованной 15 декабря 2018 года Православной церкви Украины (ПЦУ), в которую вошли существовавшие ранее неканонические структуры, отколовшиеся от до сих пор действующей на территории Украины православной церкви Московского патриархата, — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). Указ об этом (томос) был привезен на Украину.

РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем и отказывается признавать правомерность подписанного Варфоломеем томоса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Порошенко предложил РПЦ доказать свою каноничность
Порошенко возгордился снимающей московское ярмо Украиной
Порошенко рассказал о корчащемся от украинской автокефалии Кремле
Порошенко присвоил патриарху новой церкви звание Героя Украины
Томос об автокефалии украинской церкви нашелся
Другие материалы рубрики
Россия00:0116 января

«Самые близкие отвернулись от меня»

Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
16:3916 января

Омичи с помощью табличек призвали власти убрать снег

11:02Сегодня

Отставку чиновницы после критики 300-процентных премий объяснили

17:4114 января

Названа дата переговоров о мире между Россией и Японией

Россия08:2314 января

Большой переезд

Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
10:19Сегодня

Россияне устыдились вечной бедности и распада СССР

10:32Сегодня

Россияне решили отказать одаренным детям в особом отношении

09:1814 января

Появились подробности взрыва в доме в Шахтах

Россия00:0115 января

Любит наш народ

Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
08:52Сегодня

В российском городе из крана полился «Блю Кюрасао»

22:0416 января

Завуч избила пятиклассницу за рисунки на уроке

19:1112 января

Врачи спасли ногу пострадавшему в Магнитогорске младенцу

Россия
«Самые близкие отвернулись от меня»
Семья убедила ее в том, что ВИЧ не опасен. Это едва не стоило ей жизни
Большой переезд
Федеральные чиновники переберутся в «Москва-сити». Что это изменит?
Любит наш народ
Такое могло случиться только в России: дикий тест на знание российской жизни
«Потребности я усмирила»
Истории россиян о ценах, бедности и «девятках» яиц
Отставку чиновницы после критики 300-процентных премий объяснили
Верным патриарху Кириллу украинцам решили дать российские паспорта
Россияне устыдились вечной бедности и распада СССР
Все материалы
Мир
США выходят из ракетного договора
Америка поставила России ультиматум. Мир ждет новая гонка вооружений?
Сириец нашел убежище в Европе, подготовил теракт и сел
Россия обвинила Британию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Во французском университете прогремели взрывы
В Сербии сорвали покушение на Путина
Преступник планировал атаковать российского президента с винтовкой и взрывчаткой
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа«Отношениям уже некуда ухудшаться»
Американский эксперт о санкциях, репутации России и китайской угрозе
Греция разрешила Македонии переименоваться
Все материалы
Бывший СССР
Тонут в величии
В Узбекистане победили старую диктатуру. Но уже готовы строить новую
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Красный поход
Большевики пошли на Таллин и потеряли два эсминца. Так у Эстонии появился флот
В Киргизии заговорили о признании русского языка иностранным
Порошенко пообещал минимизировать влияние России на украинские выборы
В Донбассе собрались устроить наводнение
Украинский депутат нарядился Чарли Чаплином назло Зеленскому
Все материалы
Экономика
Скрытые силы
Люди с аутизмом годами сидели без работы. Теперь их зовут в лучшие компании мира
Уровень жизни россиян оценили с помощью бургера
России предрекли экономический рекорд
В «Русском доме» Давоса поспорят об энергетике, киберпреступности и е-коммерции
Умер крупнейший в мире инвестор Джон Богл
Китайские олигархи начали водить правительство за нос
Производитель «девятка» яиц пообещал продавать его по цене «восьмерки»
Все материалы
Силовые структуры
Российский судья сбил девушку и запугал свидетелей
Он наехал на нее на пешеходном переходе. Полиция попыталась скрыть ДТП
Проводили по-королевски
На похороны авторитетов в России собираются целые города. Чем они это заслужили?
Россиянин забил жену до смерти мухобойкой и тушкой гуся
Российского «водочного короля» задержали в Москве
Бандит-неудачник ограбил магазин и вынес весы вместо кассы
Ответственных за вооружение российской армии обвинили в мошенничестве
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Накроет всех
От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов
Между делом
Они должны защищать Россию от ядерной угрозы, а делают диваны и кукольные домики
«Ходили в атаку на пулемет под анашой»
Зачем Сталин послал красноармейцев завоевывать Афганистан
Названа неожиданная опасность воды в туалетах
Предсказано полное исчезновение кофе
Найден способ улучшить память и работу мозга
Российскую ядерную «Мертвую руку» признали легкой мишенью для США
Все материалы
Спорт
«Счастлив, что меня сравнивают с отцом»
Сын Шумахера готов покорять «Формулу-1». Помешает ли ему семейная слава?
МЮ захотел удержать вратаря зарплатой в полмиллиона евро в неделю
Нурмагомедов отказал Макгрегору в реванше
Усика шокировало состояние украинских дорог
«До сих пор фанатею от Федора»
Он вырос на боях Емельяненко. Но теперь готов отправить кумира на пенсию
Отказавшегося возвращать олимпийское золото россиянина призвали сдаться
Норвежский биатлонист нашел виновных в допинговом прошлом Логинова
Все материалы
Культура
«Народ не может противостоять силе, деньгам и власти»
Юрий Быков об отчаянии в России, скандале с сериалом про ФСБ и «Заводе»
«Баттл-рэп мертв, и мы трахаем его труп»
Ресторатор о любви к алкоголю, блогерах и судьбе Versus Battle
Тени и призраки
Красота, садомазохизм и демоны на снимках лучших фотографов Японии
Раскрыты гонорары Марата Башарова
Назван главный кандидат на «Евровидение-2019» от России
Решившая не возвращаться в Россию Волочкова вернулась в Россию
Скончался продюсер «Дозоров»
Все материалы
Интернет и СМИ
Липовый мир
Несуществующие люди захватили интернет. На них зарабатывают реальные деньги
Яйцо с татуировкой разозлило Майка Тайсона
Невеста обязала подружек изменить внешность ради ее свадьбы и оскандалилась
Певицу из США признали символом России и атаковали лозунгами «Русские, вперед!»
Отслужившим в армии срочникам запретят соцсети
Круговорот кидалова
Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают
Мужские мочки ушей скрыли на китайском телевидении
Все материалы
Ценности
Бородатый рейс
Самые модные мужчины каждый год собираются здесь. На них смотрит весь мир
Бар РафаэлиДочери Сиона
Самые властные и сексуальные женщины Израиля
Итальянские жеребцы
Трусы, слюнявчики и китайский мясник. В Милане прошла неделя моды
Российский дизайнер оденет европейских детей
Юбка из 90-х вновь стала модной
Принц Гарри похудел ради Меган Маркл
Мужчин призвали носить женские сумки
Все материалы
Путешествия
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Все классные люди — приезжие»
Турки, мигранты и закрытые города. Зачем россиянам ехать на Кипр зимой
«Начинаешь понимать, из какого ты теста»
Боль, кислородное голодание, кайф. Москвичка пошла в поход по Гималаям и выжила
Японский отель уволил половину сотрудников-роботов и нанял вместо них людей
Летевшие из Таиланда россияне успокоили любителя виски ремнями и скотчем
Пожилой поляк перепутал самолет и улетел на Мальту вместо Гданьска
Женщину с 24 грызунами под юбкой выдала странная походка
Все материалы
Из жизни
«Моя жена находчива, умна, сообразительна и красива»
Она помогла мужу стать богатейшим человеком в мире. Пришла ее очередь богатеть
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Лунатик сделал предложение девушке во сне и забыл
Парижская стриптизерша избила незадачливого туриста
Мартышка отобрала у зеваки бутылку пива и опустошила ее
Бургерам Трампа отказали в претензии на приличный ужин
Все материалы
Сложный квиз о дизайне обычных автомобилей
Пытаемся различить и опознать машины с практически одинаковой внешностью
Лучшие концепты автосалона в Детройте
Автомобили будущего самого известного американского автосалона
Все новинки автосалона в Детройте
Самые интересные автомобили, представленные на первой выставке нового года
Самые странные автомобили
Трап, сарай, тостер и другие необычные гоночные машины в мире
В Казахстане решили создать собственную «Ладу»
Во Франции нашли коллекцию из 80 заброшенных автомобилей
Volkswagen построил самый мощный и быстрый Golf GTI
Все материалы
Дом
Чувство долга
Ипотека сильно дорожает. Где россияне достанут деньги на жилье?
Красивые чудовища
Все ненавидят унылые панельные многоэтажки. Этот фотограф взглянул на них иначе
Крошка моя
Почему квартиры россиян станут меньше, но все равно подорожают
Видео из заваленной мусором российской квартиры шокировало пользователей сети
Укравшую десяток квартир россиянку оштрафовали на 200 тысяч рублей
Женщина сняла в московском банке деньги от продажи квартиры и пропала
Дешевую ипотеку признали опасной
Все материалы