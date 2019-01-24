Порошенко заправил пиджак в брюки и был поднят на смех

В сети обратили внимание на снимок с президентом Украины Петром Порошенко, на котором он позирует в пиджаке, заправленном в брюки. Фотографию, в частности, опубликовала в Facebook Татьяна Монтян.

Кадр был сделан на встрече украинского президента со спикером израильского парламента (Кнессета) Юлием Эдельштейном. Фотография с заправленным в штаны пиджаком президента Украины была некоторое время доступна на его сайте, но позже ее удалили.

Пользователи бурно отреагировали на фотографию, высмеяв внешний вид Порошенко. Часть комментаторов удивились тому, что жена не помогла президенту справиться с ситуацией. Другие в шутку порадовались за Порошенко, отмечая, что штаны украинский лидер не потерял. Некоторые юзеры в комментариях посоветовали главе государства в следующий раз заправить брюки в носки.

Это не первый раз, когда президент Украины подвергается осмеянию в сети. В сентябре 2018 года пользователи шутили по поводу одинаковых костюмов Дональда Трампа и Порошенко, отмечая комичный внешний вид президента Украины.

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