В сети высмеяли обещание Порошенко запустить на Украине 4G

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны мобильные операторы запустят 4G. Об этом он написал в Facebook. Подписчики высмеяли это обещание.

«Надеюсь, что в Киеве связь четвертого поколения появится уже через несколько месяцев», — отметил украинский лидер, что повеселило пользователей сети.

«Это победа! Осталась мелочь — сделать в Киеве стабильный 3G, потому что он все еще глючит», — пишет Василий Оболонский. «Пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет!» — шутит Владимир Герасимов. «4G?))))))))) В Грузии Саакашвили сделал 4G в 2011 году!» — говорит Робер Родригес. «А когда в Киеве будет хотя бы 2G?» — вопрошает Марина Аликаева.

В августе 2017 года Порошенко подвергся насмешкам за полет на МиГ-29, а до этого в мае украинцы поиронизировали над заявлением своего лидера о том, что они могут прожить без «подконтрольных КГБ-ФСБ социальных сетей».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!