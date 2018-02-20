Украина поглумилась над олимпийскими атлетами из России и получила ответ

Официальные аккаунты России и Украины в Twitter обменялись колкостями: российские представители посмеялись над скудной аудиторией на выступлении украинского президента Петра Порошенко, а украинские — над численностью олимпийских атлетов из России.

Конфликт начался с сообщения Украины, в котором страна осуждала Россию за «агрессию, троллей, фейковые новости и кибератаки». Администраторы аккаунта призвали обеспечить Украину экономической, военной и дипломатической поддержкой в преддверие Мюнхенской конференции по безопасности.

Официальный аккаунт России упрекнул Украину в распространении фейков, добавив, что «с каждым годом в них верят все больше людей», и продемонстрировав снимок полупустого зала во время выступления украинского президента Петра Порошенко на конференции.

Украина в ответ заметила, что в зале находится больше человек, чем олимпийских атлетов из России на Олимпиаде в Пхенчхане. Позднее к конфликту подключился официальный аккаунт посольства России в Канаде.

«По крайней мере, мы можем организовать Олимпийские игры», — отметил он.

Порошенко 17 февраля обвинил Россию в попытках «разрушить демократию» и заявил, что российский флаг не должен развеваться ни в одной стране. Он обратился к европейским коллегам с требованием выступить против строительства газопровода «Северный поток-2».

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