Порошенко уличили в краже музыки

Музыка, сопровождающая предвыборный проморолик украинского президента «Идем вперед. Петр Порошенко», была позаимствована на сервисе AudioJungle и используется в видео нелегально. Об этом сообщается на странице ЄвроМайдан – EuroMaydan в Facebook.

«На 2-й и 11-й секундах видео отчетливо слышен AudioJungle Watermark, что свидетельствует об использовании музыки без разрешения», — говорится в сообщении.

Также на 40-й секунде ролика в кадре появляется певица Анастасия Приходько, которая, по ее словам, «не давала согласия принимать участие в предвыборной программе Петра Порошенко». Приходько заявила, что снималась в ролике для социального проекта по просьбе министра культуры страны Евгения Нищука, а об агитационном видео речи не шло.

Певица потребовала отказаться от трансляции ролика или же убрать из видео кадры с ней. По утверждению министерства культуры Украины, к утру 19 февраля ролик был перемонтирован и выпущен в эфир уже без кадров с Приходько.

AudioJungle — сервис для продажи музыки в интернете (аудиосток). При загрузке композиции на сервис для защиты от несанкционированного использования на трек накладывается водяной знак.

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