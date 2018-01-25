Порошенко поскромничал с планами на второй срок

Президент Украины Петр Порошенко ответил на вопрос о своем возможном участии в выборах главы государства, которые запланированы на 2019 год. Об этом в четверг, 25 января, сообщает «Интерфакс».

«У нас еще больше года до выборов, цикл начнется только осенью. Мое решение [о выдвижении на выборы] будет зависеть от того, насколько следующие полгода будут успешными», — сказал он во время «Украинского завтрака» в швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум.

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24 января стало известно, что Порошенко собирается принять участие в выборах и выиграть их. Первые совещания в администрации президента на тему выборов прошли летом 2016 года, также были озвучены фамилии других возможных кандидатов. В данный момент команда украинского лидера занимается формированием избирательного штаба, думает, каким образом можно снизить рейтинги конкурентов президента, а также подбирает ему удобных претендентов для второго тура выборов.

Ранее в январе сообщалось, что Порошенко не сможет рассчитывать на поддержку стран Запада на следующих выборах президента Украины. Шеф-редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина со ссылкой на источник в администрации главы государства указала, что стратегии победы на выборах у команды Порошенко нет.

Ближайшие выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путем прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Действующий президент страны Петр Порошенко победил на выборах в мае 2014 года, набрав 54,7 процента голосов. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом Украины более чем на два срока подряд.

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