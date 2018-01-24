Порошенко перед речью в Давосе отдохнет в люксе с золотыми обоями

Президент Украины Петр Порошенко, участвующий во Всемирном экономическом форуме в Давосе, забронировал на время пребывания в Швейцарии президентский номер класса люкс. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Отель Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites входит в комплекс пятизвездочных отелей и находится в 50 километрах от места проведения форума на термальном курорте Бад Рагац (Bad Ragaz). Президентский номер можно снять по специальному запросу, он стоит от 4,5 до 6,6 тысячи евро за ночь.

Площадь номера составляет около 300 квадратных метров. Потолки в нем отделаны кристаллами Swarovski, стены — обоями с золотым напылением, в декоре помещений используются кожа ската и шелковые ковры ручной работы. Помимо двух спален и гостиной, в распоряжении постояльцев сигарная комната, кухня, винный шкаф, а также услуги дворецкого в течение всего проживания.

Украинский лидер выступит с речью в Давосе 26 января. За день до открытия мероприятия, 22 января, стало известно, что Порошенко занял девятое место в десятке богатейших спикеров форума. Его состояние организаторы оценили в 1,6 миллиарда долларов. Еще одним политиком, попавшим в рейтинг, стал президент США Дональд Трамп, чье состояние оценивается в 4,9 миллиарда долларов. Организаторы определили ему шестое место.

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