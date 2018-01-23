Названа годовая зарплата Порошенко

Заработная плата президента Украины Петра Порошенко в 2017 году составила 336 тысяч гривен (более 656 тысяч рублей). Об этом «Интерфаксу» сообщили в администрации украинского президента.

Уточняется, что вся сумма зарплаты состоит из должностного оклада. Также указывается, что Порошенко перечислил всю зарплату на благотворительные цели.

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Ранее украинского лидера включили в десятку самых богатых спикеров Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 23-26 января. Состояние Порошенко оценили в 1,6 миллиарда долларов. Рейтинг возглавил основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 72,5 миллиарда долларов.

В январе сообщалось, что Порошенко потратил не менее 500 тысяч долларов (28 миллионов рублей) на новогодний отдых с семьей и друзьями на Мальдивах. Украинский президент, по данным журналистов «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший», арендовал самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island) под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine).

Источник в спецслужбах Украины рассказал, что Порошенко и члены его семьи могли отправиться на новогодние каникулы на Мальдивы по паспортам с вымышленными именами.

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