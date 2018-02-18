Порошенко обеспокоился польской концепцией истории

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность по поводу недавно принятых изменений в польский закон об институте национальной памяти. Об этом он заявил в ходе встречи с премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщает РБК.

«Он [Порошенко] призвал польское руководство воздержаться от шагов, которые могут поставить под угрозу положительные достижения в двустороннем диалоге по историческим вопросам», — сообщили в пресс-службе украинского президента.

Там отметили, что оценка деятельности украинского гетмана Богдана Хмельницкого в Польше может навредить украинско-польским взаимоотношениям.

В феврале Матеуш Моравецкий заявил, что в европейской истории восстание Хмельницкого в середине XVII века сравнивают с холокостом. «Для наших соседей Хмельницкий — национальный герой, а для нас — тот, кто сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой», — сказал он.

В январе сенат Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду «бандеровской идеологии», отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Он вступил в силу с 6 февраля. Власти Украины раскритиковали закон.

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