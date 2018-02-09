Украинские депутаты плюнули на заседание Рады и уехали грозить Польше танками

Фракция Радикальной партии в Верховной Раде Украины в полном составе проигнорировала пленарное заседание и отправилась в Варшаву, где устроила пикет у здания сейма Польши, требуя отмены закона об Институте национальной памяти. Об этом в своем Facebook сообщил лидер партии Олег Ляшко.

По его словам, депутаты партии пикетировали здание сейма с требованием «отменить антиукраинский закон и перестать в угоду Москвы проводить политику ненависти к украинцам и стравливания наших народов». Они развернули украинские флаги и плакаты с надписями на украинском языке: «Польские законы = российские танки», «Жить не прошлым, а будущим», «Без независимой Украины не будет независимой Польши», «Прошлое не должно уничтожать будущее».

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Ляшко считает, что принятие закона Варшавой осложняет отношения между странами, от чего «выигрывает только Россия». Лидер Радикальной партии пообещал отправиться пикетировать канцелярию президента Польши Анджея Дуды. Также Ляшко потребовал от польской стороны уважительного отношения к Украине и украинцам, вспомнив, что в Польше имеют место случаи избиения украинцев на национальной почве.

В начале февраля польский лидер Анджей Дуда подписал закон об Институте национальной памяти, который устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, в преступлениях против поляков в период с 1925 по 1950 год. Нарушителям грозит штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Исключение делается для художественных произведений и научных дискуссий.

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