Поляки нашли украинского Гитлера

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, рассуждая об истории взаимоотношений поляков и евреев процитировал раввина, поставившего Богдана Хмельницкого в один ряд с Адольфом Гитлером. Об этом сообщает leopolis news.

По его словам, Польша не преследовала евреев, создавая им хорошие условия для жизни при помощи различных привилегий. При этом политик отметил, что в истории отношений двух государств были и сложные моменты, в частности, восстание Хмельницкого в середине XVII века.

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Моравецкий добавил, что европейские историки сравнивают это событие с холокостом. «Для наших соседей Хмельницкий — национальный герой, а для нас — тот, кто сделал первый аккорд в гибели Речи Посполитой», — заявил он.

Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, под предводительством которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра и Киев отделились от Речи Посполитой. Согласно Переяславскому договору, земли Войска Запорожского вошли в состав Русского государства.

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