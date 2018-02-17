Порошенко решил запретить флаг России во всем мире

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в попытках «разрушить демократии» и заявил, что российский флаг не должен развеваться нигде на планете. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года», — сказал Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент Украины призвал европейцев выступить против признания итогов российских выборов в Крыму и строительства газопровода «Северный поток-2». «Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну», — заявил Порошенко.

Накануне конференции, 13 февраля, Порошенко провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщили в Киеве, разговор состоялся по инициативе украинской стороны и был продолжительным. Главы государств обсуждали выполнение Минских соглашений.

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