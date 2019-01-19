Аваков объявил нарушителями закона почти всех кандидатов в президенты Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о нарушениях избирательного законодательства кандидатами в президенты страны. Свой доклад он опубликовал в Facebook.

По словам Авакова, с 31 декабря 2018 года в правоохранительные органы поступило 91 сообщение о нарушениях правил агитации. По двум эпизодам было открыто уголовное производство. Помимо этого, национальная полиция также самостоятельно фиксирует подобные случаи.

Из 10 официально зарегистрированных кандидатов в президенты нарушителями оказались шестеро. Также Аваков уточнил, что некоторые еще не зарегистрированные кандидаты уже ведут агитацию в свою пользу. Среди них он указал Петра Порошенко и Юлию Тимошенко.

Глава МВД Украины предостерег граждан от участия в избирательных «каруселях» и предупредил, что не допустит скупки голосов. По его словам, власти будут жестко реагировать на любой обман.

«Никто не договорился и не договорится с МВД И Нацполицией О ШИРОКО ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ на мерзость скупки голосов. Господа, не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим!» — заключил Аваков.

Ранее в СМИ появилось расследование, где сообщается, что комик и ведущий Владимир Зеленский владеет несколькими компаниями в России. Шоумен намерен баллотироваться на пост президента Украины.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран на пятилетний срок.

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