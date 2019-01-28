Шарий приготовил «веселую» провокацию для Порошенко

Журналист, видеоблогер и медиаэксперт Анатолий Шарий подготовил провокацию для президента Украины Петра Порошенко, который 29 января в ходе форума «От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем» в Международном выставочном центре Киева намерен объявить о том, что будет вновь баллотироваться на пост главы государства. Детали своей провокации Шарий раскрыл в своем блоге на YouTube.

По словам блогера, на мероприятие (участие Порошенко в котором подтвердила его пресс-служба, ранее «Украинская правда» сообщала, что выдвижение Порошенко в президенты состоится 29 января) прибудут 14 человек с плакатами «Отстань от Шария» и «Извинись перед Шарием». «За грязь, которую на меня твои каналы лили, за мерзость, которую вы начали осуществлять в отношении меня, которую я прервал судебными исками», — обратился Шарий к украинскому президенту.

По его словам, люди пронесут транспаранты внутрь под одеждой и будут разворачивать их в те моменты, когда камеры будут показывать зрительный зал. Четверо из них согласны выкрикивать фразы «Порошенко, извинись перед Шарием!» и «Петя, извинись перед Шарием!», добавил блогер.

«Трансляция [форума[ будет очень веселой», — пообещал Шарий.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Занимающий пост главы государства с 2014 года Порошенко имеет право баллотироваться на второй срок. Согласно результатам проведенного Институтом анализа и прогнозирования вместе с Киевским пресс-клубом и рядом общественных организаций социологического исследования, опубликованным 28 января, Порошенко делит третье место в рейтинге возможных кандидатов с Юрием Бойко — каждого из них готовы поддержать по 11,9 процента тех, кто будет участвовать в голосовании и определился со своим выбором. Возглавляет рейтинг Юлия Тимошенко — за нее готовы проголосовать 20,2 процента избирателей, на втором месте Владимир Зеленский с 12,5 процента.

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