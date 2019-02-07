США потребовали от Киева пустить российских наблюдателей на выборы

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал от украинской стороны допустить российских наблюдателей на президентские выборы 31 марта 2019 года. Об этом он написал в своем Twitter.

Волкер считает, что присутствие российских наблюдателей в составе миссии ОБСЕ поможет международному признанию украинских выборов. «Никаких игр. Украине необходимо доверять своим демократическим институтам», — подчеркнул он.

При этом МИД Украины с начала января продолжает настаивать, что не примет заявки на наблюдение ни от одного российского гражданина. «Представители страны-оккупанта, которая ведет войну против Украины, не имеют никакого права, ни с юридической, ни с моральной точки зрения, осуществлять наблюдение за выборами в нашем государстве», — заявили там.

В Киеве считают, что эта позиция соответствует международному законодательству, в частности пункту 8 Копенгагенского документа ОБСЕ о необходимости соблюдения национальных законов в вопросе международного наблюдения за выборами.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказалось 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

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