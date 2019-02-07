В ОБСЕ осудили Украину за отказ пустить российских наблюдателей на выборы

Решение Украины не пускать наблюдателей из России на выборы противоречит правилам ОБСЕ. Об этом заявила директор Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Ингибьорг Сольрун Гисладоттир, соответствующее сообщение опубликовано на сайте бюро.

«Решение отказать в аккредитации гражданам одного государства беспрецедентно и противоречит обязательствам членов ОБСЕ приглашать наблюдателей из любых других стран-участников миссии», — написала Гисладоттир в письме, адресованном министерству иностранных дел Украины.

Глава бюро подчеркнула, что наблюдатели представляют не свою страну, а всю миссию ОБСЕ в целом. Они обязаны следовать кодексу ОБСЕ по наблюдению за выборами, который предписывает оставаться беспристрастными и не вмешиваться в процесс выборов.

По словам Гисладоттир, главный принцип бюро — включение в состав делегации представителей всех государств-участников ОБСЕ. Этот стандарт является общим для всех стран, входящих в миссию. Его соблюдение позволяет укрепить демократические институты.

Ранее 7 февраля спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер потребовал, чтобы украинская сторона допустила наблюдателей из России на выборы. Он считает, что это поможет международному признанию украинских выборов.

МИД Украины и президент страны Петр Порошенко неоднократно заявляли, что не пустят на выборы наблюдателей из России. По мнению украинской стороны, представители «страны-агрессора» не имеют права наблюдать за выборами даже в составе международной миссии ОБСЕ.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. Большинство украинцев не одобряют деятельность главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказалось 9,4 процента опрошенных. Лидером рейтинга стала Юлия Тимошенко (16,9 процента голосов).

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