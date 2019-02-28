Выбившийся в лидеры президентской гонки Зеленский пообещал посадить Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал отправить в тюрьму действующего главу государства Петра Порошенко в случае своей победы. Об этом сказано на странице «Команда Зеленского» в Facebook.

«Нынешнее правительство хочет забрать с собой украденное у народа, у армии, которая воюет. (...) Конституционный суд признал неконституционным уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение», — возмутился Зеленский.

Он добавил, что вместе с экспертами готовит ответ «клептократам», чтобы никто из них не смог избежать ответственности. «Кандидатов много, но один из них, несомненно, сядет в тюрьму!» — подытожил шоумен, обыгрывая предвыборный слоган Порошенко «Кандидатов много — президент один».

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27 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. По мнению судей, в ходе разбирательств по этой статье подозреваемых обязывают самостоятельно доказывать законность своего состояния, тогда как законодательство возлагает бремя доказательства исключительно на сторону обвинения.

За день до этого кандидат на пост президента Юлия Тимошенко заявила о намерении начать процедуру импичмента Порошенко из-за госизмены.

По результатам февральского опроса Центра Разумкова, Зеленский возглавил тройку лидеров в президентской гонке. За Зеленского планируют проголосовать 17,5 процента всех респондентов. У Порошенко и Тимошенко примерно равные шансы выйти во второй тур (13,1 процента и 11,5 процента соответственно).

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. В них примет участие рекордное количество кандидатов — 44.

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