На Украине признали неконституционной статью о незаконном обогащении

Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на свои источники.

Суд постановил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. По мнению судей, статья о незаконном обогащении обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния, тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение.

Жалобу в суд направила группа из 59 парламентариев. В их числе депутаты от «Народного фронта» и «Оппозиционного блока».

Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году в рамках исполнения обязательств Украины перед Международным валютным фондом. Кроме того, введения этой статьи в Уголовный кодекс требовал Евросоюз для продолжения действий по визовой либерализации.

Наказание за незаконное обогащение предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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