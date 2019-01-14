На Украине составили список политиков-предателей

Украинское издание Realist составило «народный» список политиков-предателей 2018 года. Об этом сказано на сайте онлайн-журнала.

Больше всего претензий население Украины имеет к временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Граждане страны недовольны провалом медицинской реформы, разрушением системы здравоохранения и бесплатной медицины. Отмечается также, что в 2018 году ей не удалось наладить бесперебойные поставки медикаментов из-за рубежа, в связи с чем самые незащищенные слои населения столкнулись с нехваткой медикаментов.

На втором месте издание расположило лидера партии «Наши» Евгения Мураева. Его украинцы подозревают в получении задания из администрации президента ослабить и расколоть оппозицию. Политик также не смог выбрать правильную стратегию: изначально он собирался установить мир с Россией, однако после он обвинил «Оппозиционную платформу — За життя» в том, что она — «рука Кремля». Из-за этого Мураев попал в санкционный список России.

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Замыкает тройку народного «антирейтинга» глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Население страны невзлюбило его за выписанную премию в размере 7,9 миллиона долларов за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже, которую он перевел на счет своей матери в США. Он отметил, что принял такое решение из-за опасений проигрыша апелляции в восемь миллиардов гривен.

На четвертом месте оказался первый заместитель главы СБУ Сергей Семочко. В октябре его уличили во владении элитной недвижимостью стоимостью около семи миллионов долларов. Кроме того, оказалось, что его ближайшие родственники имеют российское гражданство.

Последним «предателем» Украины издание назвало бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова. Он был отстранен от должности за коррупцию, а также подозревался в наличии гражданства Великобритании. В 2018 году он обжаловал свое увольнение.

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