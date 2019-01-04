Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год

Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на данные единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций страны.

Согласно реестру, в первый день года президент задекларировал 548,7 миллиона гривен (19,7 миллиона долларов) дивидендов от Rothschild Trust, которая на условиях траста владеет долей президента Украины в корпорации Roshen.

Кроме того, Порошенко зарегистрировал 26,2 миллиона гривен (почти 953 тысячи долларов), полученных также в качестве дивидендов от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал"».

Отмечается, что эти суммы могли быть получены еще в 2018 году, поскольку внесение изменений допустимо в течение 10 дней после получения дохода.

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Таким образом, суммарно за прошлый год Порошенко задекларировал 1,3 миллиарда гривен дохода (46,7 миллиона долларов), из них около 1,1 миллиарда приходятся на дивиденды Rothschild Trust. Издание отмечает, что к концу 2017-го украинский лидер указал в декларации доход в 16,3 миллиона гривен (586,3 тысячи долларов).

30 декабря сообщалось, что Порошенко отказался от традиционного новогоднего отдыха на Мальдивах и предпочел провести праздники на президентской даче «Синегора», где любил бывать его предшественник Виктор Янукович. Такое решение принято с целью избежать критики перед грядущими выборами.

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