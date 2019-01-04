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Доходы Порошенко выросли в 82 раза за год

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Суммарный доход президента Украины Петра Порошенко вырос в 82 раза за год. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на данные единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций страны.

Согласно реестру, в первый день года президент задекларировал 548,7 миллиона гривен (19,7 миллиона долларов) дивидендов от Rothschild Trust, которая на условиях траста владеет долей президента Украины в корпорации Roshen.

Кроме того, Порошенко зарегистрировал 26,2 миллиона гривен (почти 953 тысячи долларов), полученных также в качестве дивидендов от ПАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал"».

Отмечается, что эти суммы могли быть получены еще в 2018 году, поскольку внесение изменений допустимо в течение 10 дней после получения дохода.

Таким образом, суммарно за прошлый год Порошенко задекларировал 1,3 миллиарда гривен дохода (46,7 миллиона долларов), из них около 1,1 миллиарда приходятся на дивиденды Rothschild Trust. Издание отмечает, что к концу 2017-го украинский лидер указал в декларации доход в 16,3 миллиона гривен (586,3 тысячи долларов).

30 декабря сообщалось, что Порошенко отказался от традиционного новогоднего отдыха на Мальдивах и предпочел провести праздники на президентской даче «Синегора», где любил бывать его предшественник Виктор Янукович. Такое решение принято с целью избежать критики перед грядущими выборами.

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