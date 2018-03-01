Порошенко рассказал о качестве своей жизни и простых украинцев

Украинцы не стали жить лучше, но и жизнь главы государства стала хуже. Об этом на пресс-конференции, которую транслировал канал «112 Украина», рассказал президент страны Петр Порошенко.

«От многих других реформ большинство украинцев, к сожалению, пока не чувствуют позитивного эффекта, поскольку жизнь украинцев значительно не улучшилась. Уровень жизни, особенно подкошенный войной и экономической агрессией, только начинает восстанавливаться и темпы слишком медленные», — заметил Порошенко.

При этом, отвечая на вопрос, как живется ему самому, он ответил, что жизнь главы государства «не сахар».

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«Как это быть президентом-олигархом в стране, где люди выживают, а не живут?» — спросила одна из журналисток. «Когда я не был президентом, мое состояние было намного больше, чем сейчас. Я единственный президент, у которого такая динамика», — ответил Порошенко.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко рассказал о своем отдыхе на Мальдивах. По словам президента, его путешествие в другую страну было полностью оплачено им самим, бюджет государства не пострадал.

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