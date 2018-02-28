Порошенко впервые рассказал об отдыхе на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко впервые прокомментировал свой отдых на Мальдивских островах. Детали своего отпуска украинский лидер раскрыл на пресс-конференции в Киеве. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.

«Хочу очень твердо заявить: границу я пересекал по своей фамилии, по своему паспорту, с соответствующей регистрацией у пограничников. (...) Оплачивал я и самолет, и отель со своего банковского счета в украинском банке, и в поданной декларации, которая должна появиться в ближайшие три с половиной недели, вы сможете в этом убедиться. На это не было потрачено ни копейки с украинского бюджета, все средства были задекларированы, с них были оплачены все налоги. Сразу после возвращения пресс-служба проинформировала общественность», — сказал Порошенко.

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Он добавил, что никому не передавал президентские обязанности во время отдыха: «Согласно Конституции Украины, президент не имеет права никому передавать своих обязанности, поэтому 24 часа в сутки уже почти четыре года я нахожусь на связи, выполняю функции президента и верховного главнокомандующего. И в начале января я этих обязанностей никому не передавал».

Информация о новогоднем отдыхе Порошенко на Мальдивских островах появилась в январе. Глава государства и сопровождающие его девять человек (семеро взрослых и двое детей) отдыхали на островах с 1 по 8 января, утверждали журналисты «Радио Свобода» и телеканала «UA:Перший». По их данным, перелет обошелся в 188 тысяч долларов, а всего на отдых было потрачено как минимум полмиллиона долларов. Украинский президент якобы арендовал самую дорогую виллу курорта Owner's Villa (Private Island) под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine). В администрации президента заявили, что Порошенко оплатил поездку из собственного счета задекларированных средств.

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