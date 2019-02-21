Раскрыта схема Порошенко для подкупа избирателей

Президент Украины Петр Порошенко собирается фальсифицировать результаты президентских выборов и приписать себе дополнительные голоса. Об этом свидетельствуют данные расследования, проведенного журналистами издания Страна.ua.

Утверждается, что это собираются осуществить за счет специальной системы — «Сетки», созданной на бюджетные средства. Таким образом, указывает издание, Порошенко сможет получить дополнительные 7-10 процентов голосов избирателей, если явка составит 60 процентов. После этого действующий глава государства сможет пройти во второй тур. Куратором проекта якобы является депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Березенко, в штабе он отвечает за культурно-массовое направление.

Построение системы состоит из нескольких этапов. Сначала агитаторы проводят соцопросы, выявляя сторонников кандидата, и устанавливают с ними постоянный контакт на уровне штаба. Затем участникам «Сетки» выделяется материальная помощь: средства на нее пойдут из программ соцпомощи, утвержденных областными и местными советами. По данным издания, в Николаевской области на эти нужды выделят 70 миллионов гривен, в Одесской области — 90 миллионов гривен, в Днепре — 140 миллионов гривен, в Харькове — 50 миллионов гривен (169, 218, 339 и 121 миллион рублей по курсу на момент публикации — прим. "Ленты.ру").

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После публикации расследования в Службе безопасности Украины (СБУ) рассказали о десятках проведенных в регионах обысках для недопущения создания «избирательных пирамид». «Во время их проведения уже изъяты десятки тысяч долларов США, отчетная документация, расписки о вручении и получении средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность», — приводит «Украинская правда» слова председателя ведомства Виктора Кононенко.

В середине января 2019 года о похожей схеме говорил журналист Александр Дубинский. Он утверждал, что подкуп осуществляется в небольших городах за счет местных чиновников. По его данным, жителям обещают по тысяче гривен за участие в «социологическом проекте». Его участникам надо обойти закрепленные за ними дома, переписать всех жильцов, их паспортные данные и ИНН, а также убедить их голосовать за Порошенко.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. За пост главы государства поборется рекордное для страны число кандидатов — 44. Пока тройку лидеров возглавляет шоумен Владимир Зеленский.

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