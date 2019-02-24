Порошенко пообещал избирателям дать отпор «украинскому агрессору»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления перед избирателями в городе Жолква оговорился и пообещал дать отпор «украинскому агрессору». Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале DubinskyPro.

Порошенко заявил, что должен «сохранить Украину и оборону Украины», чтобы противостоять «украинскому агрессору». После оговорки украинский лидер запнулся, а затем поправил себя, сказав, что отпор надо дать «российскому агрессору».

В феврале украинский президент потребовал от российских властей отпустить на свободу 24 украинских моряка, задержанных в конце ноября в ходе инцидента в Керченском проливе. «И вы, и ваш лидер (очевидно, имелся в виду президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») — убийцы украинцев. Запомните это», — сказал он.

Очередные президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. За пост главы государства поборется рекордное для страны число кандидатов — 44. Пока тройку лидеров возглавляет шоумен Владимир Зеленский.

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