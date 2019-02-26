Объяснено требование Тимошенко объявить импичмент Порошенко

Требование лидера партии «Батькивщина» и кандидата в президенты страны Юлии Тимошенко объявить импичмент действующему главе государства Петру Порошенко связано с предвыборной гонкой — согласно результатам социологических опросов, лидер «Батькивщины» теряет шансы попасть во второй тур голосования. С таким заявлением во вторник, 26 февраля, выступила представитель Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко. Ее слова приводит пресс-служба Блока Петра Порошенко «Солидарность».

«Петр Порошенко — самый рейтинговый кандидат [в президенты], который выходит на первое место. Тимошенко прекрасно понимает, что она не попадает даже во второй тур [выборов]», — заявила Луценко.

Также представитель Порошенко в украинском парламенте напомнила о событиях прошлой недели, когда Служба безопасности Украины провела десятки обысков в различных регионах страны и отчиталась о разоблачении механизма подкупа избирателей и влияния России на предстоящие президентские выборы. «Появляются такие заявления, предположения, чтобы отвлечь внимание общества от проведенных на прошлой неделе 44 обысков СБУ по штабам партии "Батькивщина", где были обнаружены расписки, таблицы финансирования подкупа избирателей по всей Украине», — добавила Луценко, подчеркнув, что в подкупе избирателей штабами партии Тимошенко «задействованы люди, которые являются гражданами РФ».

Говоря о Порошенко как о «самом рейтинговом кандидате» в президенты, выходящем «на первое место», Луценко не уточнила, на основе каких данных она делает подобные заявления. С конца января лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Украины, в свою очередь, борется за выход во второй тур с Тимошенко, которая на протяжении последних месяцев возглавляла президентские рейтинги.

Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Второй тур, в случае необходимости, будет проведен 21 апреля.

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