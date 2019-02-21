СБУ разоблачила планы России по вмешательству в выборы президента Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила механизм подкупа избирателей и влияния России на предстоящие выборы президента. С таким заявлением в четверг, 21 февраля, выступил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает пресс-служба ведомства.

Спецслужба провела десятки обысков по делу о вмешательстве в грядущие выборы. Мероприятия проводились для недопущения создания так называемых избирательной пирамиды по подкупу граждан.

СБУ установила, что основным координатором этой сети является один из действующих депутатов Верховной Рады Украины. Вмешательством в выборы занимались граждане России, Украины и «иностранцы, долгое время работавшие в России, где осуществляли организацию избирательных кампаний провластных кандидатов и партий».

Во время обысков были изъяты десятки тысяч долларов США, отчетная документация, расписки о вручении и получении средств и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

«СБУ будет и в дальнейшем предпринимать все предусмотренные действующим законодательством меры для обеспечения проведения демократических выборов и обеспечения свободного волеизъявления граждан, блокируя любые попытки государства-агрессора вмешаться во внутренние дела нашей страны», — подчеркнул Кононенко.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно результатам проведенного Институтом социальных технологий «Социополис» опроса, опубликованным 21 февраля, лидером предвыборной гонки является шоумен Владимир Зеленский — за него выразили готовность проголосовать 25,1 процента респондентов из числа тех, кто намерен принять участие в голосовании и уже определился со своим выбором. Второе и третье места в электоральном президентском рейтинге занимают Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко, за которых выразили готовность проголосовать соответственно 15,4 процента и 14,6 процента респондентов, желающих принять участие в голосовании и определившихся со своим выбором.

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