Кандидат в президенты Украины перепутал программу Гитлера со своей

Кандидат в президенты Украины Сергей Каплин перепутал официальную программу Гитлера со своей собственной. Это произошло в прямом эфире шоу Hate Night Live, сообщил его ведущий Юрий Гудименко в Facebook.

Гудименко начал зачитывать Каплину так называемые «25 пунктов» — официальную программу Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), лидером которой был Адольф Гитлер. Политик принял ее за свою собственную и начал отстаивать тезисы НСДАП.

«Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... Двадцать минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер», — написал Гудименко.

За 20 минут политики успели обсудить три пункта программы — о национализации предприятий, распределении прибыли между рабочими и изменении пенсионной системы. После этого Гудименко рассказал Каплину, что зачитывал ему программу НСДАП, и уличил кандидата в том, что он не знает собственных предвыборных тезисов. Каплин не согласился с этим и пояснил, что обсужденные пункты схожи с тем, что записано в его программе.

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта. Большинство украинцев не одобряют деятельность нынешнего главы государства Петра Порошенко и кабинета министров. В рейтинге возможных кандидатов президент Украины занял лишь четвертую строчку — в его поддержку высказались 9,4 процента опрошенных.

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