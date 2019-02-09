Кандидата в президенты Украины облили водой водой в прямом эфире

Депутат Рады Сергей Шахов облил водой кандидата в президенты Украины Романа Насирова в прямом эфире программы «Первые о главном. Комментарии». Кадры опубликовал телеканал ZIK.

Инцидент произошел после того, как Насиров заявил о возможности поднять в стране минимальную зарплату до 15 тысяч гривен (около 36 тысяч рублей), а пенсию – до пяти тысяч гривен (около 12 тысяч рублей).

Депутата возмутили планы кандидата в президенты и он предложил ему «освежиться».

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