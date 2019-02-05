Малахов привел на шоу подставного свидетеля смерти Децла

На шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым выступил ненастоящий свидетель смерти Децла. Об этом проекту Super рассказали работники ижевского клуба Posh, в котором скончался рэпер.

По их словам, поучаствовавший в передаче сотрудник клуба Михаил Перевощиков ушел из заведения задолго до смерти певца. Арт-директор заведения Лана Шенкнехт заявила, что Перевощиков окончил смену и покинул клуб в 23:30, в то время как Децл почувствовал себя плохо около часа ночи.

«Более того, утром, видимо, увидев в новостях сообщения о смерти Децла, он спросил у меня в соцсетях "Что случилось?". Когда мы спросили его, зачем он собирается на программу, он ответил: "Ради свободы слова"», — утверждает Шенкнехт.

Материалы по теме Под музыку хип-хопа Децл умер после концерта. Ему было 35 лет

Она назвала появившегося в эфире сотрудника «странным человеком» и заявила, что он был уволен за хамство руководству. Арт-директор уверяет, что увольнение не связано с участием Перевощикова в передаче.

Во время эфира, посвященного Децлу, ижевчанин заверил, что видел последние минуты жизни музыканта. Представляя его, Малахов анонсировал, что Перевощиков расскажет «всю правду о том, что произошло со звездой в ту роковую ночь». Молодой человек сказал, что видел, как Децл репетировал и выступал, а затем стал свидетелем того, как сотрудники клуба оказывали рэперу первую помощь.

Музыкант Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер в ночь на 3 февраля 2019 года, после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Ему было 35 лет. После концерта он ушел в гримерку, где через несколько минут его состояние резко ухудшилось и он скончался. Медики предполагают, что причиной остановки сердца могла быть сердечная патология, однако экспертиза болезненных изменений не выявила.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!