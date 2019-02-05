Раскрыты результаты экспертизы на наркотики в крови Децла

Источник в правоохранительных органах Удмуртии заявил, что в крови скончавшегося рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, не нашли следов наркотических веществ. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 5 февраля.

«Тело передали родственникам для доставки в Москву», — заявил собеседник агентства.

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Ранее СМИ сообщали, что следователи рассматривают передозировку наркотическими веществами как одну из возможных причин кончины Толмацкого. 4 февраля источник со ссылкой на бюро судебно-медицинской экспертизы Удмуртии рассказал, что предварительный диагноз, поставленный Децлу, — «смерть в связи с сердечной патологией».

Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в Ижевске, где провел концерт. Ему было 35 лет.

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