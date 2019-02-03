Попытки врачей спасти Децла попали на видео

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В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого). Ролик доступен на YouTube.

На кадрах видно, что музыкант без движения лежит на полу в гримерке, где ему стало плохо. Прибывшие на вызов медики проводят реанимационные действия, но безуспешно.

Концертный директор Децла Павел Беленец рассказал RT, что скорая приехала на вызов в течение пяти минут. После этого врачи около получаса пытались спасти рэпера. «Ему делали уколы адреналина, но это тоже не помогло», — отметил Беленец.

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Ранее в сети опубликовали видео с последнего выступления Децла. На кадрах музыкант раскачивает толпу под одну из самых популярных своих песен «Вечеринка».

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. По словам его концертного директора Павла Беленца, 35-летний рэпер выступал в Ижевске. После концерта он пошел в гримерку, где через несколько минут у него резко ухудшилось самочувствие, и он скончался. Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

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