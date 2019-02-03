Опубликовано видео с места смерти Децла

Видео: t.me/sledak_shepnul

Место смерти рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), скончавшегося ранее в результате остановки сердца, сняли на видео. Ролик в воскресенье, 3 февраля, выложили в неофициальном Telegram-канале Следственного комитета России (СКР).

На кадрах видно гримерку, в которой находится тело музыканта. «Клуб Posh в Ижевске, где сегодня ночью умер рэпер Децл», — говорится в подписи к видео.

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Ранее стало известно, что Децл планировал инсценировать свою смерть в 35 лет. «Когда-то я хотел бы инсценировать свою смерть в 35 лет и уехать жить на остров. Осталось несколько лет — надо подумать над этой темой», — рассказал рэпер в ходе интервью в 2015 году.

3 февраля о смерти 35-летнего рэпера сообщил его отец Александр Толмацкий. По словам концертного директора Павла Беленца, музыкант выступал в Ижевске. После выступления он пошел в гримерку, где через несколько минут ему резко стало плохо, и он скончался.

Кирилл Толмацкий — бывший участник коллектива «Bad B. Альянс». В его дискографии восемь студийных альбомов. Децл исполнил такие хиты, как «Вечеринка», «Слезы», «Письмо» и «Для тебя». Он окончил московскую Британскую международную школу, учился в Швейцарии.

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